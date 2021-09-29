Россияне в зоне ООС применили запрещенное оружие, ранены двое украинских военных
Во вторник, 28 сентября, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил 8 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В направлении Крымского оккупанты дважды вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Павлополя россияне два раза открывали плотный огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Позиции неподалеку Каменки оккупанты обстреляли дважды: сначала из станковых противотанковых гранатометов, а затем - из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов.
В Донецкой области с помощью двух беспилотников захватчики сбросили боеприпасы ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединский и Широкино.
В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Бойцов госпитализировали, состояние их здоровья удовлетворительное.
С начала суток 29 сентября по состоянию на 7:00 оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.
В районе Золотого-4 россияне прицельно обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.
У населенного пункта Пески противник применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
На вражеские обстрелы украинские военнослужащие ответили огнем.
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