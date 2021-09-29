Россияне в зоне ООС применили запрещенное оружие, ранены двое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



В направлении Крымского оккупанты дважды вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Вблизи Павлополя россияне два раза открывали плотный огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



Позиции неподалеку Каменки оккупанты обстреляли дважды: сначала из станковых противотанковых гранатометов, а затем - из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов.



В Донецкой области с помощью двух беспилотников захватчики сбросили боеприпасы ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединский и Широкино.



В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Бойцов госпитализировали, состояние их здоровья удовлетворительное.



С начала суток 29 сентября по состоянию на 7:00 оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.



В районе Золотого-4 россияне прицельно обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.



У населенного пункта Пески противник применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.



На вражеские обстрелы украинские военнослужащие ответили огнем.





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