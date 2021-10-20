Россияне в зоне ООС применили запрещенное оружие и ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Вблизи Березового захватчики совершили обстрел из стрелкового оружия.



У Красногоровки оккупанты стреляли из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В направлении Золотого-4 россияне дважды совершили обстрелы, применив 120-мм минометы, противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.



В районе Новолуганского вражеские войска дважды обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Вблизи Троицкого захватчики стреляли из 82-мм минометов.



В сторону Причепиловки российско-оккупационные войска били из стрелкового оружия.



Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.



В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Боец госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.



Украинские военные ответили на вражеские обстрелы огнем из разрешенного вооружения.