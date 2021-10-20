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Россияне в зоне ООС применили запрещенное оружие и ранили украинского военного

20 октября, 2021 среда
18:12
война с Россией сепар

В среду, 20 октября, по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска в районе проведения Операции объединенных сил 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив в том числе запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Березового захватчики совершили обстрел из стрелкового оружия.

У Красногоровки оккупанты стреляли из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 россияне дважды совершили обстрелы, применив 120-мм минометы, противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

В районе Новолуганского вражеские войска дважды обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Троицкого захватчики стреляли из 82-мм минометов.

В сторону Причепиловки российско-оккупационные войска били из стрелкового оружия.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Боец госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.

Украинские военные ответили на вражеские обстрелы огнем из разрешенного вооружения.


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