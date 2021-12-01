Россияне в зоне ООС обстреляли украинских военных из запрещенных минометов и противотанкового оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В сторону Нью-Йорка захватчики стреляли из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Около Южного захватчики совершили два обстрела, использовав запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.



В направлении Шумов россияне били из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.



Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.