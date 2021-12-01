Россияне в зоне ООС обстреляли украинских военных из запрещенных минометов и противотанкового оружия
Во вторник, 30 ноября, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Нью-Йорка захватчики стреляли из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Около Южного захватчики совершили два обстрела, использовав запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В направлении Шумов россияне били из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.
Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.58Продажа 31.05
- Актуальное
- Важное