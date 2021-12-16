Россияне в зоне ООС обстреляли украинских военных из запрещенной тяжелой артиллерии
В среду, 15 декабря, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 5 раз – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Возле Первомайского кафиры избивали из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Луганского захватчики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Шумов россияне обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм.
В направлении Песков враг дважды вел огонь, применяя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.
Недалеко от Прицепы оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов.
У Водяного вражеские войска дважды вели огонь, используя запрещенную Минскими соглашениями артиллерию калибра 120 мм и 122 мм, а также запрещенные минометы калибра 120 мм.
В районе Южного захватчики применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
С начала суток 16 декабря по состоянию на 7:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня: в направлении Новолуганского захватчики вели огонь из стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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