Россияне в зоне ООС обстреляли украинских военных из запрещенной тяжелой артиллерии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Возле Первомайского кафиры избивали из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.



В сторону Луганского захватчики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.



Вблизи Шумов россияне обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм.



В направлении Песков враг дважды вел огонь, применяя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.



Недалеко от Прицепы оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов.



У Водяного вражеские войска дважды вели огонь, используя запрещенную Минскими соглашениями артиллерию калибра 120 мм и 122 мм, а также запрещенные минометы калибра 120 мм.



В районе Южного захватчики применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.



С начала суток 16 декабря по состоянию на 7:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня: в направлении Новолуганского захватчики вели огонь из стрелкового оружия.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.



Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.