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Россияне в зоне ООС обстреляли украинских военных из запрещенной тяжелой артиллерии

16 декабря, 2021 четверг
07:31
война с Россией

В среду, 15 декабря, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 5 раз – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Возле Первомайского кафиры избивали из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Луганского захватчики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Шумов россияне обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм.

В направлении Песков враг дважды вел огонь, применяя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

Недалеко от Прицепы оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов.

У Водяного вражеские войска дважды вели огонь, используя запрещенную Минскими соглашениями артиллерию калибра 120 мм и 122 мм, а также запрещенные минометы калибра 120 мм.

В районе Южного захватчики применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

С начала суток 16 декабря по состоянию на 7:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня: в направлении Новолуганского захватчики вели огонь из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.


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