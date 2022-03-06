Россияне в Украине совершают военные преступления, - Блинкен

Об этом Энтони Блинкен заявил в эфире CNN, сообщает Еспресо.TV .

Напомним, российские военные обстреляли многоэтажки в Краматорске, двое погибших.

В результате ракетного удара по аэропорту Винницы погиб один человек, ликвидирован пожар на складе

6 марта Россия выпустила по Виннице 8 ракет и полностью разрушила аэропорт.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что запуск 8 ракет по Виннице произошел ориентировочно с территории Приднестровья.

"Мы видели очень надежные сообщения об использовании конкретного оружия. Сейчас мы все это документируем, собираем все, изучаем, чтобы убедиться, что соответствующие организации и учреждения расследовали, были ли совершены военные преступления", - заявил госсекретарь США.