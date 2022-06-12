Россияне в третий раз крадут металл из Мариуполя
Из порта Мариуполя 12 июня россияне третий раз вывозят металл в РФ
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Пока путлерюгенс машет флагами по городу, Россия в порту празднует по настоящему. Очередной отправкой краденого металлопроката из порта. В третий раз", - подчеркнул он.
- 18 мая писали, что в Мариуполе россияне пытаются возобновить работу торгового порта и вывезти в РФ зерно, металл и глину на десятки миллионов долларов.
- 28 мая омбудсман Людмила Денисова сообщила, что россияне вывозят из Мариуполя в Ростов 3 тыс. тонн металла, разминируя для этого порт и восстанавливая железнодорожное сообщение.
- 29 мая Петр Андрющенко показал видео похищения россиянами металла из города.
- 3 июня в порт Ростова прибыло российское судно с 2,5 тыс. тонн металла, похищенного оккупантами в Мариуполе.
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