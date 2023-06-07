Об этом сообщают областные государственные администрации.

В Черниговской области россияне за сутки совершили 7 обстрелов из минометов и артиллерии. В приграничном селе Семеновской общины повреждены 2 дома и магазин. Предварительно – без жертв.

Ночью и утром враг атаковал 4 раза приграничье Сумщины . Зафиксировали 13 взрывов.

В Юнаковской общине в результате попадания БПЛА типа "Шахед" произошел пожар и разрушение частного жилого дома, в результате чего 2 гражданских лица погибли, один человек ранен, доставлен в больницу.

Также вчера россияне совершили 19 обстрелов по Белопольскому, Краснопольскому, Юнаковскому, Миропольскому, Середино-Будскому, Шалыгинскому, Зноб-Новгородскому, Великописаревскому обществу. В Середино-Будской общине артобстрелом повреждены 2 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Также был минометный обстрел, в результате которого повреждены 6 частных жилых домов.

В Запорожской области за сутки россияне обстреляли 105 раз по 16 прифронтовым населенным пунктам региона. 4 авиаудара пришлось по Ольговскому, Полтавскому и Омельнику, атаки БПЛА по Щербакам, Степному и Малым Щербакам, 12 ударов с РСЗО Волшебному, Малиновке, Каменскому, Степному и 86 артиллерийских обстрелов по Гуляйполю, Гуничигорскому, Ново-Лигиопольскому, Запорожскому, Гуляйполь ю, Темировке.

В результате атаки разрушены 18 домов, квартир, хозяйственных сооружений и других гражданских объектов. Без человеческих жертв.

В Днепропетровской области враг утром дважды атаковал Никопольский район. Сначала – Мировское общество из беспилотника. Затем – Никополь из тяжелой артиллерии. Предварительно – без жертв.

Повреждены гимназия, 7 частных домов, хозяйственная постройка, линии электропередач, более двух десятков солнечных панелей.

На Слобожанском направлении Харьковщины россияне нанесли авиационные удары в районе Огурцового. Также они провели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов региона.

На Купянском направлении в течение минувших суток артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Новомлынск, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово.

Также враг обстрелял из артиллерии село Западное Купянского района. Повреждено Приднепровское управление магистрального аммиакопровода Государственного предприятия Укрхимтрансаммиак. Повреждения незначительны, трубопровод с аммиаком не пострадал. Утечки аммиака нет.

В Луганской области россияне не прекращают обстреливать мирное население. Оккупанты разрушили два частных дома в Невском и местный зерноток. В Новолюбовке вражеская артиллерия обстреляла территорию вокруг кладбища. Также из авиации обстреляли Диброву.

В Донецкой области россияне совершили 20 обстрелов. Удары получили 10 населенных пунктов региона. В результате атаки повреждены 9 жилых домов, 2 цеха ЧАО "АКХЗ", детсад, здание предприятия "Богдан", автобаза. Также известно о двух погибших.

В Николаевской области в результате вражеских артиллерийских обстрелов по г. Очаков Очаковской общины повреждены жилые дома и элеватор. Предварительно – без пострадавших. Также вчера враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Без пострадавших.

За сутки россияне обстреляли 70 раз Херсонскую область, выпустив 353 снаряда. Также 9 обстрелов подвергся Херсону. В результате российской агрессии за сутки погиб один человек, еще один получил ранения.

"О ходе событий в связи с подрывом Каховской ГЭС: в течение ночи чрезвычайные события не зафиксированы, интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По прогнозам, уровень воды еще увеличится в районе метра в течение следующих 20 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эту ночь начало подтапливать Белозерскую общину. В общей сложности, по состоянию на утро, затоплено 1862 дома на правобережной Херсонской области. По состоянию на 6 утра эвакуировано 1457 человек, в том числе из микрорайона Корабел – 1286 человек.