Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне в течение суток обстреляли 9 областей Украины: 5 погибших и 2 раненых. Ситуация в регионах

Россияне в течение суток обстреляли 9 областей Украины: 5 погибших и 2 раненых. Ситуация в регионах

7 июня, 2023 среда
09:55
Война с Россией

В течение суток, 6 июня, российская армия атаковала, по меньшей мере, 9 украинских регионов. В результате атаки есть погибшие и раненые

Об этом сообщают областные государственные администрации.

В Черниговской области россияне за сутки совершили 7 обстрелов из минометов и артиллерии. В приграничном селе Семеновской общины повреждены 2 дома и магазин. Предварительно – без жертв.

Ночью и утром враг атаковал 4 раза приграничье Сумщины . Зафиксировали 13 взрывов.

В Юнаковской общине в результате попадания БПЛА типа "Шахед" произошел пожар и разрушение частного жилого дома, в результате чего 2 гражданских лица погибли, один человек ранен, доставлен в больницу.

Также вчера россияне совершили 19 обстрелов по Белопольскому, Краснопольскому, Юнаковскому, Миропольскому, Середино-Будскому, Шалыгинскому, Зноб-Новгородскому, Великописаревскому обществу. В Середино-Будской общине артобстрелом повреждены 2 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Также был минометный обстрел, в результате которого повреждены 6 частных жилых домов.

В Запорожской области за сутки россияне обстреляли 105 раз по 16 прифронтовым населенным пунктам региона. 4 авиаудара пришлось по Ольговскому, Полтавскому и Омельнику, атаки БПЛА по Щербакам, Степному и Малым Щербакам, 12 ударов с РСЗО Волшебному, Малиновке, Каменскому, Степному и 86 артиллерийских обстрелов по Гуляйполю, Гуничигорскому, Ново-Лигиопольскому, Запорожскому, Гуляйполь ю, Темировке.

В результате атаки разрушены 18 домов, квартир, хозяйственных сооружений и других гражданских объектов. Без человеческих жертв.

В Днепропетровской области враг утром дважды атаковал Никопольский район. Сначала – Мировское общество из беспилотника. Затем – Никополь из тяжелой артиллерии. Предварительно – без жертв.
Повреждены гимназия, 7 частных домов, хозяйственная постройка, линии электропередач, более двух десятков солнечных панелей.

На Слобожанском направлении Харьковщины россияне нанесли авиационные удары в районе Огурцового. Также они провели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов региона.

На Купянском направлении в течение минувших суток артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Новомлынск, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово.

Также враг обстрелял из артиллерии село Западное Купянского района. Повреждено Приднепровское управление магистрального аммиакопровода Государственного предприятия Укрхимтрансаммиак. Повреждения незначительны, трубопровод с аммиаком не пострадал. Утечки аммиака нет.

В Луганской области россияне не прекращают обстреливать мирное население. Оккупанты разрушили два частных дома в Невском и местный зерноток. В Новолюбовке вражеская артиллерия обстреляла территорию вокруг кладбища. Также из авиации обстреляли Диброву.

В Донецкой области россияне совершили 20 обстрелов. Удары получили 10 населенных пунктов региона. В результате атаки повреждены 9 жилых домов, 2 цеха ЧАО "АКХЗ", детсад, здание предприятия "Богдан", автобаза. Также известно о двух погибших.

В Николаевской области в результате вражеских артиллерийских обстрелов по г. Очаков Очаковской общины повреждены жилые дома и элеватор. Предварительно – без пострадавших. Также вчера враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Без пострадавших.

За сутки россияне обстреляли 70 раз Херсонскую область, выпустив 353 снаряда. Также 9 обстрелов подвергся Херсону. В результате российской агрессии за сутки погиб один человек, еще один получил ранения.

"О ходе событий в связи с подрывом Каховской ГЭС: в течение ночи чрезвычайные события не зафиксированы, интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По прогнозам, уровень воды еще увеличится в районе метра в течение следующих 20 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эту ночь начало подтапливать Белозерскую общину. В общей сложности, по состоянию на утро, затоплено 1862 дома на правобережной Херсонской области. По состоянию на 6 утра эвакуировано 1457 человек, в том числе из микрорайона Корабел – 1286 человек.

  • Напомним, что за прошедшие сутки россияне нанесли 35 ракетных ударов, а также 41 авиационный удар и совершил 57 обстрелов с РСЗО по Украине.
Украина
Россия
Луганщина
Сумщина
Херсон
терроризм
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
оккупированные территории
Авдеевка
Запорожская область
Никополь
Харковщина
Военные новости
Каховская ГЭС
Читайте также:
На фото Каховская ГЭС
6 июня, 2023 вторник
Каховскую ГЭС взорвал 1-й батальон 205-й мотострелковой бригады из Будённовска Ставропольского края
6 июня, 2023 вторник
Кремль обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС, Данилов отреагировал
путін
5 июня, 2023 понедельник
В РФ по радио запустили экстренное "обращение" Путина о нападении Украины и всеобщей мобилизации
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.78
    Покупка 36.78
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 39.55
    Продажа 40.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
7 июня
10:59
Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые фото разрушенной Каховской ГЭС
10:55
Британская разведка расследует причастность РФ к подрыву Каховской ГЭС, - Сунак
10:34
МОЗ
"На дне Каховской ГЭС могли быть опасные вещества": Минздрав дал совет украинцам, как обезопасить себя
10:20
Строительство новой ГЭС будет стоить около $1 млрд, - Минэкономики
10:00
Компания Blizzard объявила конкурс на лучшую смерть в игре Diablo IV – похоронную речь для победителя зачитает Меган Фокс
10:00
OPINION
Уроки Каховской дамбы: россияне не остановятся перед применением ядерного оружия
09:55
Инфографика
Курс валют в Украине: цены на доллар и евро 7 июня
09:34
Обновлено
Подрыв Каховской ГЭС: в течение следующих 20 часов уровень воды увеличится примерно на метр, к утру затоплено 1852 дома на правобережье Херсонщины
09:21
Лавров заявил, что F-16 для Украины "могут вмещать ядерное оружие" и это приведет к эскалации. В Белом доме ответили
09:17
Британская разведка: Разрушение плотины Каховской ГЭС может повлечь за собой новые наводнения в течение следующих дней
08:41
Концерн Rheinmetall получил от минобороны Германии заказ на 20 БМП Marder для Украины
08:25
Инфографика
Самолет, 880 солдат, 37 артсистем и 13 танков: Генштаб ВСУ назвал потери России за сутки
08:05
Госдеп США передал месседж российским властям: вы должны немедленно вывести свои силы из Украины и прекратить неоправданное вторжение
08:02
OPINION
Контрнаступление – не кино, билет на него не купишь
07:42
Иран
США ввели санкции против лиц и организаций, способствовавших развитию ракетной программы Ирана
07:08
Баланс доказательств и аргументов свидетельствует о том, что россияне намеренно взорвали Каховскую ГЭС, - ISW
07:00
Анонс
"Фиорентина" - "Вест Хэм": где и когда смотреть финал Лиги конференций
06:51
ВСУ поразили 14 артподразделений РФ на огневых позициях и Су-25, на фронте произошло более 30 боевых столкновений, - Генштаб
06:36
Зеленский обратился в мир после подрыва Каховской ГЭС: нужна немедленная и максимальная реакция на террор, нужно остановить российское зло
06:00
Боевые действия на территории Украины в последнее время стали более интенсивными, а ВСУ готовы к контрнаступлению, - генерал Милли
05:36
Заместитель генсека ООН: Подрыв Каховской ГЭС приведет к дальновидным последствиям
05:25
Усик назвал россиян больными и неизлечимыми людьми
05:02
Московская квартира после пожара
В Москве загорелся 8-этажный дом. Пострадали 4 детей, еще один ребенок - умер
04:50
Харри Кейн
"Реал" нашел замену обладателю "Золотого мяча"
04:42
Евгений Пригожин и его наемники
В Санкт-Петербурге зэк-вагнеровец ограбил цветочный магазин на 100 тыс. рублей
03:59
Мирон Маркевич
Маркевич рассказал, чем занимался во время семилетней паузы в карьере
03:14
Усик: Я знаю, что мы вернемся в украинский Симферополь
02:43
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 6 июня
01:57
Морпехи уничтожили российский наблюдательный пост и 3 БМП
01:23
Обладатель "Золотого мяча" бесплатно покинул "Реал" и перешел в клуб из Саудовской Аравии
01:12
Джо Байден
Байден отреагировал на подрыв Каховской ГЭС
01:10
Подрыв Каховской ГЭС: актуальная ситуация, последствия, реакции Украины и мира
00:43
Тактикой выжженной земли РФ признает, что не способна удержать оккупированные территории, - Кислица на заседании Совбеза ООН по подрыву Каховской ГЭС
00:41
В Румынии в 350 км от границы с Украиной произошло землетрясение
00:18
Минагрополитики спрогнозировало последствия подрыва Каховской ГЭС для сельского хозяйства
00:06
Президент Сербии подтвердил продажу Украине оружия через посредников
2023, вторник
6 июня
23:49
Новое правительство Болгарии готово оказывать военную помощь Украине, - министр обороны Тагарев
23:38
Лучший бомбардир УПЛ Довбик продлил контракт с "Днепром-1"
23:24
США пообещали "в ближайшие дни и недели" дополнительные пакеты поддержки Украины
22:58
Зеленский: Уничтожение РФ Каховской ГЭС свидетельствует, что оккупанты осознали — из Крыма придется бежать
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV