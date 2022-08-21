Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме.

Россияне сосредоточили все усилия на Бахмутском направлении, но почти два месяца не имеют серьезных побед и продвижений на фронте. ВСУ держат оборону, а благодаря поддержке международных партнеров способны сражаться с врагом и в тылу.

"За минувшие сутки нашими бойцами отбито 13 атак россиян. Вблизи шести населенных пунктов враг применял авиацию. Семь раз ночью ствольная и реактивная артиллерия противника пыталась вытеснить украинских военных из защитных редутов. Дважды по населенным пунктам оккупанты били ракетами, еще дважды на штурм шли танки ", - подчеркнул глава ОВА.

Захватчики атаковали с разных сторон, иногда – дважды в день, но повсюду были вынуждены отступить. Еще на двух участках бои продолжаются.

21 августа Сергей Гайдай рассказал, что во временно оккупированных городах Луганщины местные сообщают россиянам о местонахождении мужчин за 20 тыс. грн.

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