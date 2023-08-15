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Россияне в течение суток атаковали 15 областей Украины: 5 погибших, 38 раненых. Ситуация по регионам

15 августа, 2023 вторник
10:18
Война с Россией

В понедельник, 15 августа, российские военные обстреляли 15 украинских областей. В результате атак погибли 5 человек, по меньшей мере 38 получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в 09.00 в областных военных администрациях.

Киевщина: ночью в области работала ПВО. Жертв, пострадавших и попаданий нет.

Черкасчина: утром враг нанес ракетные удары по области. В частности, в Смиле ракета поразила территорию частного предприятия. Еще одна попала по территории медучреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. В то же время повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города без воды.

Львовщина: во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома: произошло возгорание. В результате атаки есть разрушения. Людей эвакуировали. Информация о погибших пока не поступала. Кроме того, небольшие возгорания фиксировали и в других частях Львова. Так, в одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. В двух населенных пунктах возле Львова повреждены 10 домов и транспортные средства. Предварительно известно о 10 потерпевших.

Ивано-Франковщина: в результате ракетных обстрелов РФ сегодня утром на территории Коломыйского района области зафиксировано падение обломков ракет в селе Булелуя Снятинской громады на гражданский объект. Повреждены 2 хозяйственные здания и жилой дом. Пострадавших нет.

Волынь: во время ночной воздушной тревоги в области работали силы ПВО. Также есть попадание в одно из предприятий промышленности в областном центре. Сейчас известно о трех погибших и трех пострадавших.

Хмельнитчина: утром была слышна серия взрывов в области. В регионе работали силы ПВО. Данных о повреждении объектов, падении обломков пока нет. Пострадавших нет.

Черниговщина: за сутки россияне совершили 5 обстрелов региона из минометов и артиллерии. Пострадала Семеновская громада Новгород-Сиверского района, в частности, села Тимоновичи, Карповичи, Гремяч и Хотиевка. Потерь и разрушений предварительно нет.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 22 обстрела пограничья. Обстрелам из минометов, артиллерии и гранатометов подверглись Хотинская, Белопольская, Шалыгинская, Середино-Будская, Краснопольская, Эсманская, Великописаревская громады. Также с вертолета осуществлен пуск ракет НАР. Обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Днепропетровщина: утром российская армия попала по промышленному предприятию, в результате чего ранены два человека: 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома, а 70-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Пожар локализовали. Кроме того, во время утренней массированной атаки защитники из ЧВК "Восток" сбили над Днепропетровщиной 7 крылатых ракет Х-101/555.

Запорожская область: за минувшие сутки враг нанес 107 ударов по 29 населенным пунктам. Поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ. Люди не пострадали.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Огирево, Гатище, Плетеновка Чугуевского района; на Купянском направлении – нанес авиационных ударов в районах Ивановки и Загрызового. Артиллерийские и минометные обстрелы противника нанесены по более 15 населенным пунктам.

В результате обстрела села Подолы Купянского района получили ранения и были госпитализированы 44-летняя женщина и 51-летний мужчина. В результате вражеского обстрела из танков пгт Казачья Лопань Харьковского района погиб 50-летний мужчина. Ранены еще четыре человека. Также из-за обстрела села Бугаевка Чугуевского района повреждены 3 админздания и 2 частных дома. Пострадали 2 женщины, а также парень 14 лет.

Всего за сутки по области один человек погиб, 10 получили ранения.

Луганщина: за сутки противник совершил 139 обстрелов. Под угрозой ударов с неба находятся все освобожденные населенные пункты – от Стельмаховки до Белогоровки. Артиллерийский огонь противник открыл по Невскому, Диброве и Белогоровке.

Донетчина: россияне обстреляли 13 населенных пунктов, в результате чего повреждены 6 жилых домов, продовольственный склад, гараж, админздание автобазы, гражданский автомобиль, здания 4 промышленных предприятий. По области за сутки один человек погиб, 4 ранены.

Николаевщина: вчера из реактивных систем залпового огня враг наносил удары по побережью города Очакова Также под вражеским минометным обстрелом находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 71 обстрел региона, из них по 6 – по Херсону. Российские военные попали в районы 28 населённых пунктов области и здание школы в Херсонском районе. Всего за сутки из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.

  • В ночь на 15 августа армия РФ совершила масштабную ракетную атаку на Украину. Пока известно о попадании по домам и предприятиям в Днепре, Львове, Луцке и Смиле на Черкасчине. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие и разрушения. Подробнее – читайте по ссылке .
Украина
Россия
Львов
Львовщина
російська армія
Киевщина
Луганщина
Сумщина
Херсон
Волинь
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
ракетний удар
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