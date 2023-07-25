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Россияне в течение суток атаковали 13 областей Украины: 3 погибших, 15 раненых. Ситуация по регионам

25 июля, 2023 вторник
10:24
Война с Россией

За прошедшие сутки 23 июля российская армия нанесла удары по шести областям Украины, в результате чего девять человек получили ранения

Об этом сообщили в областных военных администрациях регионов.

Киевщина: ночью враг атаковал регион БПЛА. отработала ПВО. По предварительным данным попаданий не зафиксировано, падений обломков в пределах населенных пунктов нет, пострадавшие и раненые отсутствуют. После падения обломков в поле пожар был ликвидирован.

Житомирщина: россияне атаковали область дронами-камикадзе. По предварительной информации в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект. Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется.

Полтавщина: во время ночной атаки на территории области силы ПВО сбили вражеский беспилотник Другие данные о последствиях атаки уточняются.

Черкасская: минувшей ночью враг также атаковал область БПЛА : два "шахеда" попали в поля, еще один - в пустой сельскохозяйственный ангар. Прошло без пострадавших и пожаров.

Черниговщина: за сутки РФ совершила 6 обстрелов по Семеновской, Новгород-Северской и Сновской общинах. Прошло без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром рашисты обстреляли 4 населенных пункта в Краснопольской, Белопольской, Середино-Будской, Шалыгинской общинах. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Вчера в течение дня вражеские обстрелы подверглись 17 населенным пунктам в семи территориальных общинах области. По предварительной информации, повреждены жилые дома и ЛЭП. В Белопольской общине поврежден многоквартирный дом, два частных дома, хозяйственные постройки.

Днепропетровщина : дважды за ночь враг обстреливал Мировскую общину Никопольского района, в результате чего повреждены 2 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Прошло без пострадавших. Также вчера под вражеским ударом была Синельниковщина - к вечеру русская армия устроила из тяжелой артиллерии. В Великомихайловское общество прилетело с десяток снарядов, там террористы целили по полю с пшеницей. Чудом пожара удалось избежать. К счастью, обошлось и без жертв.

Запорожская область: враг нанес 70 ударов по 19 населенным пунктам области. Зафиксировано 7 авиационных ударов по Лобковому и Орехову, 2 обстрела с РСЗО по Степному и Новодаровке, а также 2 удара с БПЛА по Степногорску и Волшебному. В результате вражеских обстрелов в городе Гуляйполе погибла 82-летняя женщина.

Харьковщина : в результате вражеского обстрела села Песчаное Купянского района поврежден частный дом. Ранения получили 12-летний мальчик и 2 женщины 31 и 48 лет. Их состояние легкое. Также вчера враг из минометов обстрелял пгт Двуречная Купянского района. Уничтожено имущество ГУ Нацполиции Луганской области. Пострадавших посреди личного состава нет.

Луганщина : за прошедшие сутки вражеская авиация работала вблизи Белогоровки. От артиллерийского огня снова пострадали Невское и Белогоровка.

Донеччина : россияне совершили 16 обстрелов населенных пунктов Авдеевка, Часов Яр, Лиман, Красногоровка, Торецк, Константиновка, Дружковка, Курахово, сел Дружба, Нью-Йорк, Большая Новоселка, применив авиаудары "КАБ-250", РСЗО "Смерч", "Смерч". В сутки по области 2 погибших, в том числе - десятилетний ребенок, и 10 раненых, среди них четверо - дети.

Николаевщина : вчера враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина : в сутки по области противник совершил 46 обстрелов, попал в районы 27 населенных пунктов области, в частности, в систему жизнеобеспечения школы и торговое помещение в Бериславском районе. В результате вражеского артиллерийского обстрела Берислава 2 человека получили ранения.

  • В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 25 июля объявляли воздушную тревогу, на подступах к столице работала ПВО, сбившая все "шахеды", однако на Житомирщине и Черкасщине есть попадания.
Украина
Россия
Киевщина
Луганщина
Сумщина
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
ракетний удар
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