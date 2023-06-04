Россияне в течение суток 22 раза обстреляли приграничье Сумщины: есть раненые
Российские оккупанты в течение суток, 4 июня, совершили 22 обстрела приграничных территорий Сумской области. В результате атаки ранения получили 2 человека
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
"В течение дня россияне совершили 22 обстрела. Зафиксировано 104 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Миропольская, Новослободская, Шалыгинская, Юнаковская общины", - говорится в сообщении.
В Белопольской общине зафиксирована серия обстрелов артиллерийскими установками, в результате которых произошло 8 взрывов, а также минометный обстрел, повлекший 2 взрыва.
В Великописаревской общине зафиксировано 18 взрывов из артиллерии и 3 взрыва из минометов. В результате одного из минометных обстрелов поврежден 1 частный дом, гараж с автомобилем и газовая труба.
По Глуховской общине русские войска совершили артиллерийский обстрел – 9 взрывов.
В Зноб-Новгородской общине произошла артиллерийская атака, в результате которой было зафиксировано 28 взрывов. Из-за обстрела повреждены 7 частных домов, линии электропередач, церкви и пожарно-спасательной части. Также ранены 2 мирных жителя.
В Краснопольской общине произошел минометный обстрел, в ходе которого было зафиксировано 6 взрывов.
Также в Миропольской общине были зарегистрированы обстрелы из артиллерии, в результате которых произошло 2 взрыва, а также минометного обстрела, повлекшего 4 взрыва.
Россияне также сбросили 9 мин на территорию Новослободской общины.
В Шалыгинской общине россияне совершили минометный обстрел, в ходе которого произошло 5 взрывов.
Также в Юнаковской общине были зафиксированы обстрелы из тяжелой артиллерии (САУ), в результате которых произошло 10 взрывов.
- Напомним, 3 июня в Сумской области прогремело 87 взрывов в результате российских обстрелов. В результате атаки ранен человек.
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