Россияне в течение часа выпустили по Сумщине 33 снаряда ствольной артиллерии
В пятницу, 18 ноября, оккупанты в течение часа выпустили по Сумской области по меньшей мере 33 снаряда из ствольной артиллерии
Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Север".
"С 14:15 до 15:05 зафиксировано 33 прихода из ствольной артиллерии со стороны РФ по территории Сумской области: 31 в районе населенного пункта Сварково и еще 2 - в районе населенного пункта Заруцкое", - говорится в сообщении.
Потерь среди украинских военных в результате этих обстрелов не было, техника не поражена. О пострадавших среди гражданских данных не поступало.
В то же время глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram о разрушении имущества мирных жителей.
"Россияне обстреляли Шалыгинскую общину из ствольной артиллерии. 33 "прилета" были на территории двух пограничных сел. Снаряды разрывались на полях, огородах, во дворах и на дорогах. Частично разрушены ограждения жилищ местных жителей, сараи, автомобиль. Пострадавших, к счастью, нет", - написал Живицкий.
- Ранее сообщалось, что 18 ноября оккупанты нанесли 5 ракетных ударов по Украине и совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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