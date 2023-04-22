Россияне в сутки 45 раз обстреляли Херсонщину
Армия РФ за минувшие сутки, 21 апреля, совершила 45 обстрелов Херсонской области, выпустив 235 снарядов
Об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в telegram.
"За минувшие сутки противник совершил 45 обстрелов, выпустив 235 снарядов из тяжелой артиллерии и БПЛА. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - написал он.
Также отмечается, что с освобожденной территории области эвакуированы 83 человека.
- В пятницу, 21 апреля, российские террористы обстреляли школу в Сумской области.
- 22 апреля сообщалось, что для последних атак по Украине россияне использовали новую партию иранских дронов Shahed-136/131.
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