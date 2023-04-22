Россияне в сутки 45 раз обстреляли Херсонщину

Об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в telegram.

"За минувшие сутки противник совершил 45 обстрелов, выпустив 235 снарядов из тяжелой артиллерии и БПЛА. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - написал он.

Также отмечается, что с освобожденной территории области эвакуированы 83 человека.