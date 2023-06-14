Россияне в состоянии производить до 15 танков "Прорыв" в месяц, но от попадания противотанковой ракеты в него броня разлазится по швам, - военный эксперт Киричевский
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что темпы изготовления российского танка "Прорыв" компенсируются низким качеством
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне в состоянии производить до 15 танков "Прорыв" в месяц. Но оказывается, чтобы укомплектовать связь и системы управления стрельбой, россияне используют некондиционную электронику. В полевых условиях эти системы выходят из строя. Поэтому оккупанты пытаются стрелять из танков с дальних, так называемых закрытых позиций", – пояснил Киричевский.
По словам военного эксперта, от попадания противотанковой ракеты у российского танка "Прорыв" разлазится броня по швам.
"Командир этого танка должен вылезать из башни и из старой китайской рации управлять процессом, потому что качественная связь в танке не работает. В танковом противостоянии у кого связь лучше, тот и выигрывает. В прямом столкновении против любых наших танков у россиян много шансов проиграть. Темпы изготовления этого танка компенсируются низким качеством. Броня танка разлазится по швам от попадания противотанковой ракеты", - подчеркнул Киричевский.
- 2 июня аэроразведчики передали артиллеристам 45 бригады координаты современного российского танка Т-90М, а те одним точным выстрелом из гаубицы подбили его.
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