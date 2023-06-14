Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне в состоянии производить до 15 танков "Прорыв" в месяц. Но оказывается, чтобы укомплектовать связь и системы управления стрельбой, россияне используют некондиционную электронику. В полевых условиях эти системы выходят из строя. Поэтому оккупанты пытаются стрелять из танков с дальних, так называемых закрытых позиций", – пояснил Киричевский.

По словам военного эксперта, от попадания противотанковой ракеты у российского танка "Прорыв" разлазится броня по швам.

"Командир этого танка должен вылезать из башни и из старой китайской рации управлять процессом, потому что качественная связь в танке не работает. В танковом противостоянии у кого связь лучше, тот и выигрывает. В прямом столкновении против любых наших танков у россиян много шансов проиграть. Темпы изготовления этого танка компенсируются низким качеством. Броня танка разлазится по швам от попадания противотанковой ракеты", - подчеркнул Киричевский.