Россияне в районе Запорожья пытаются показать готовность к атаке, - представитель обороны Таврического направления Дмитрашковский
На Запорожском направлении враг пытается истощать наших военных постоянным беспокоящим огнем и показать полную готовность к штурму
Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
"На Запорожском направлении враг пытается истощать наших военных постоянным беспокоящим огнем артиллерии, РСЗО, авиации. Мелкими штурмовыми действиями пытается показать полную готовность к штурму. Мы же знаем, что штурм к годовщине полномасштабной войны просто захлебнулся в собственной крови. Не думаю, что ВСУ дадут врагу малейшую возможность добиться какого-то успеха", - рассказал он.
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