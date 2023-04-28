Об этом в эфире Еспресо заявил офицер Нацгвардии Украины Александр Дорошенко.

"Местность, где мы находимся - и терриконы, и высоты. Враг пытается вычислить наши позиции, нашей артиллерии, но у них не получается. Пытаются постоянно, даже ночью, прощупывать наши слабые места, но ничего у них не выходит", - сказал он. .

По мнению офицера, российское командование понимает, что если с нашей стороны будет контрнаступление, они тоже не будут сидеть, сложа руки.

"С нашего направления (Креминная) мы не видим скопления войск. Мне кажется, что враг будет пытаться предпринимать наступательные действия. Я думаю, что-то будет. Не понятно, где - Донбасс или Запорожье. Пока не видим сосредоточения, чтобы можно было сказать, что россияне будут идти на Лиман", - подытожил Дорошенко.