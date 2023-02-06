Россияне в прошлые сутки били по Донетчине, есть погибший и раненый
За прошедшие сутки, 5 января, российские войска обстреливали Донецкую область, в результате чего один человек погиб, еще один - получил ранения
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
На Донецком направлении под ракетные обстрелы попала Кураховская община. Так в Горняке повреждено семь домов, в Кураховке – магазин и дом. Город Курахово также оказался под артобстрелом: поврежден дом. Во вражеский огонь попал дом в Красногоровке, что в Марьинской общине. Утром также обстреляли Авдеевку.
На Горловском направлении в результате российских обстрелов погиб человек и один получил ранения в Бахмуте. В Дружбе Торецкой общины поврежден жилой дом.
На Лисичанском направлении жертв нет. Впрочем, под обстрелами оказались Северск и Серебрянка Северской общины, а также Торское и Заречное Лиманской общины.
"Каждое российское преступление тщательно документируем. За все будут отвечать!" – отметил Кириленко.
Всего за время полномасштабной войны от рук россиян погиб 1351 мирный житель Донбасса, еще 2995 ранены. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество установить невозможно.
- 4 февраля при обстреле погиб волонтер и капеллан из города Славянска Донецкой области Ярослав Павенко.
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