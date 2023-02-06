Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

На Донецком направлении под ракетные обстрелы попала Кураховская община. Так в Горняке повреждено семь домов, в Кураховке – магазин и дом. Город Курахово также оказался под артобстрелом: поврежден дом. Во вражеский огонь попал дом в Красногоровке, что в Марьинской общине. Утром также обстреляли Авдеевку.

На Горловском направлении в результате российских обстрелов погиб человек и один получил ранения в Бахмуте. В Дружбе Торецкой общины поврежден жилой дом.

На Лисичанском направлении жертв нет. Впрочем, под обстрелами оказались Северск и Серебрянка Северской общины, а также Торское и Заречное Лиманской общины.

"Каждое российское преступление тщательно документируем. За все будут отвечать!" – отметил Кириленко.

Всего за время полномасштабной войны от рук россиян погиб 1351 мирный житель Донбасса, еще 2995 ранены. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество установить невозможно.