Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает издание Euractiv .

Отмечается, что недавно правительство Словакии решило передать Украине находившиеся на вооружении страны советские истребители МиГ-29, которые словацкая армия не использовала с августа 2022 года.

"Они могли летать, но это не значит, что они были боеспособными. Украинцы приехали в Словакию за неделю до их отлета, привезли запчасти и осмотрели самолеты", - объяснил Надь после того, как оппозиция во главе с партией Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо подвергла резкой критике правительство за отказ от истребителей.

Кроме этого, Надь также рассказал, что в самолетах в прошлом обнаружили неисправности, которые, как предположил министр, могли умышленно вызвать российские технические специалисты. До прошлого года россияне присутствовали на авиабазе Сляч в Словакии и именно тогда, считают в минобороны страны, они могли наносить ущерб самолетам.

"Даже полиция проводила расследование на основе наших подозрений. В двигателях самолета были части, к которым имели доступ словацкие специалисты, а были части, к которым имели доступ только российские специалисты. Дефекты появились только в частях, к которым имели доступ россияне" , – сказал Надь.

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Издание отмечает, что, хотя расследование не доказало умышленного саботирования работы самолетов, министерство обороны Словакии "почувствовало потерю доверия к российским техникам в Сляче, потому что ошибки продолжали появляться в местах, до которых могли добраться только они".

Генерал-лейтенант Любомир Свобода, бывший топ-пилот, отдельно предположил, что россияне намеренно вредили самолетам.

"Мы забрали у них двигатель, который должен был работать 350 часов. А в итоге он пролетел всего 70 часов. Что мы можем с этим сделать? Возможно, была некачественная работа, назовем это так. Я не знаю", - сказал он в интервью для Denník N.

Посольство России в Словакии заявило, что поставка Словакией истребителей Украине привела к "непредсказуемой и опасной эскалации конфликта, за которую будут нести ответственность инициаторы принятых решений".