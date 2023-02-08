Россияне в полдень совершили очередной обстрел Волчанска в Харьковской области: среди раненых - ребенок
Российские оккупанты днем, 8 февраля, совершили очередной обстрел Волчанска Харьковской области. В результате обстрела ранения получили два человека
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В полдень враг обстрелял Волчанск, в результате чего осколочные ранения получили 52-летний сотрудник облэнерго и 10-летний мальчик. Состояние ребенка – средней тяжести.
Раненые госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь.
- В результате обстрела Волчанска 7 февраля погибла пожилая женщина, ранение получила 16-летняя девушка.
- 6 января россияне попали в больницу Волчанская .
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