Россияне в ОРДЛО интенсивно тренируют танкистов, артиллеристов и разведчиков и начали масштабные учения с участием гражданских, - разведка

Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны .

Оккупанты начали мобилизационные командно-штабные учения с привлечением гражданских сил и призванных резервистов.



Сборы с резервистами проводятся в два этапа: подготовительный и зачетный.

Под руководством российских инструкторов ведут занятия в подразделениях:

артиллерийских;

танковых;

мотострелковых;

разведывательных;

инженерно-саперных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Они выполняют стрельбы и разведывательно-диверсионную подготовку.