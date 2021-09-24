Россияне в ОРДЛО интенсивно тренируют танкистов, артиллеристов и разведчиков и начали масштабные учения с участием гражданских, - разведка
Российское командование в ОРДЛО наращивает интенсивность боевой подготовки в двух армейских корпусах
Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны .
Оккупанты начали мобилизационные командно-штабные учения с привлечением гражданских сил и призванных резервистов.
Сборы с резервистами проводятся в два этапа: подготовительный и зачетный.
Под руководством российских инструкторов ведут занятия в подразделениях:
- артиллерийских;
- танковых;
- мотострелковых;
- разведывательных;
- инженерно-саперных.
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