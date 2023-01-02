Россияне в оккупированной части Запорожской области намеренно уменьшают стоимость гривни, - депутат райсовета
Россияне в оккупированной части Запорожской области умышленно снизили стоимость гривни, чтобы снизить покупательскую способность людей и заставить их выживать
Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук.
"Праздничный стол далек и нереален в оккупации. К экономическому кризису, переводя его в гуманитарный, россияне подводят людей давно. Они через выстраивание своей системы заставляют людей отказываться от гривни. Раньше был курс 1 к 1, затем после объявления об изъятии гривни из обращения. сделали курс 1 к 1.25. Они сознательно уменьшают стоимость гривни, чтобы уменьшить покупательную способность людей и заставить их выживать в этих условиях. Эти гастрономы под контролем оккупантов становятся для людей музеями. Они заставляют людей нереальными ценами выживать на грани. Этот процесс продолжается", - рассказал он.
- С 1 января 2023 года на временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты объявили о запрете обращения гривни.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40
Покупка 40Продажа 40.81
-
EUR
Покупка 41.64Продажа 42.74
- Актуальное
- Важное