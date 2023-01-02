Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук.

"Праздничный стол далек и нереален в оккупации. К экономическому кризису, переводя его в гуманитарный, россияне подводят людей давно. Они через выстраивание своей системы заставляют людей отказываться от гривни. Раньше был курс 1 к 1, затем после объявления об изъятии гривни из обращения. сделали курс 1 к 1.25. Они сознательно уменьшают стоимость гривни, чтобы уменьшить покупательную способность людей и заставить их выживать в этих условиях. Эти гастрономы под контролем оккупантов становятся для людей музеями. Они заставляют людей нереальными ценами выживать на грани. Этот процесс продолжается", - рассказал он.

С 1 января 2023 года на временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты объявили о запрете обращения гривни.