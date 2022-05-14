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Россияне в оккупированном Мелитополе присвоили завод и карьер, - СМИ

14 мая, 2022 суббота
15:30
Экономика

Российские оккупанты захватили завод железобетонных конструкций и песчаный карьер в Мелитопольском районе Запорожской области

Об этом сообщает издание РИА-Мелитополь .

На заводе оккупанты производят блоки для ремонта аэродрома и укрепления своих позиций. Песок россияне берут в Терпеновском карьере. Сейчас они вывозят песок на завод по производству бетонных плит.

Завод и карьер были отобраны у предпринимателей.

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Мелитополь
война с Россией
карьер
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