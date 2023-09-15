Россияне в оккупированном Мариуполе уничтожили все детские отделения больниц
Российские террористы во временно оккупированном Мариуполе уничтожили более половины больниц и все их детские отделения
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"В больницах оккупированного Мариуполя нет ни одного детского отделения. Жители в оккупации жалуются, что детей негде лечить, а при острых состояниях – их нужно везти в Донецк", - говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что до российского полномасштабного вторжения в Мариуполе уделяли большое внимание именно детской медицине.
По словам мэра Вадима Бойченко, в городе работали современные детские амбулатории, детская консультативно-диагностическая поликлиника и детский региональный инфекционный центр. Они были оборудованы современным оборудованием.
"Оккупанты уничтожили более половины больниц, вывезли уцелевшее оборудование. А теперь нет, где лечить детей. Уничтожение больниц является военным преступлением, ведь оккупанты сознательно во время блокады уничтожали любую возможность на спасение. Сейчас продолжают пассивно убивать людей из-за медицинского кризиса в городе и отсутствием оказания профессиональной помощи", - добавил Бойченко.
- Ранее стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе россияне перестали выдавать инсулин больным диабетом людям, не имеющим паспорта РФ.
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