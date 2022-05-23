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Главная война с Россией Россияне в оккупированном Энергодаре расстреляли сотрудника Запорожской АЭС, он в больнице

Россияне в оккупированном Энергодаре расстреляли сотрудника Запорожской АЭС, он в больнице

23 мая, 2022 понедельник
18:40
война с Россией

Россияне ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

"С многочисленными пулевыми ранениями Сергей госпитализирован в городскую больницу Энергодара. Врачи борются за его жизнь", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 18 мая ОГПУ заочно объявил подозрение российскому командиру, приказавшему с оружием захватить ЗАЭС.
  • 23 мая СБУ объявила о подозрении оккупантам, участвовавшим в силовом захвате Запорожской АЭС, в результате чего погибли люди и были повреждены сооружения электростанции.

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Запорожская АЕС
Энергодар
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