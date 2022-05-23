Россияне в оккупированном Энергодаре расстреляли сотрудника Запорожской АЭС, он в больнице

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

"С многочисленными пулевыми ранениями Сергей госпитализирован в городскую больницу Энергодара. Врачи борются за его жизнь", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая ОГПУ заочно объявил подозрение российскому командиру, приказавшему с оружием захватить ЗАЭС.

23 мая СБУ объявила о подозрении оккупантам, участвовавшим в силовом захвате Запорожской АЭС, в результате чего погибли люди и были повреждены сооружения электростанции.