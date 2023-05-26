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Эксклюзив

Россияне в оккупации начали новую волну обысков с тотальными проверками, - депутат Запорожского облсовета Лишенко

26 мая, 2023 пятница
22:58
Война с Россией ФСБ

В Запорожской области россияне устраивают облавы на села, чтобы найти тех, кто помогает украинской армии и партизан

Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

"Российские силовики приезжают и ищут тех, кто может сотрудничать с ВСУ - не только партизан. Тех, кто дает информацию, передает местонахождение оккупантов. Бывали случаи, когда россияне меняют свое местонахождение, оперативно заселяются к какому-то фермеру в ангар, перевозят технику и той же ночью их накрывают конкретно и точно", – отметил он.

Лишенко добавил, что оккупанты понимают, что такое невозможно без активного сотрудничества и помощи местных, которые передают информацию.

"Новые средства зачистки заключаются в том, что, как правило, приезжают в деревню ФСБшники с большой группой поддержки военных. Село берется банально в окружение, всех загоняют по домам и начинается тотальная одновременная проверка каждого человека, дома, телефона, электронного устройства и т.д. успели передать информацию, что в селе происходящая облава как происходит. Происходит тотальная зачистка всего и ищут тех, кто передает данные", - подытожил депутат.

  • На временно оккупированные территории Запорожской области прибыли с обысками представители ФСБ России. Они проверяют частные дома.
ФСБ
оккупированные территории
Запорожская АЕС
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