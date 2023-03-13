Россия обстреляла Черниговщину. В Сумской области один человек погиб, четверо ранены

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"На Сумщине россияне обстреляли поселок Зноб-Новгородское. Нанесен ракетный удар в районе профессионально-аграрного лицея. 1 гражданский человек погиб, 4 человека ранены", - пишет он.

Ранее об обстрелах пограничья сообщила пресс-служба ОК "Север".

"С 09:15 до 09:50 сообщили о 20 приходах, предположительно из ствольной артиллерии, в район н.п. Михальчина Слобода (Черниговщина, - ред.)", - отметили военные.

"С 09:04 до 10:20 сообщили о 14 приходах, вероятно из ствольной артиллерии, в район н.п. Стариково (Сумщина, - ред.)", - рассказали в ОК "Север".

"С 10:20 до 10:30 сообщили о 7 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в район н.п. Бачевск (Сумщина, - ред.)", - сообщили военные.

Утренние обстрелы прошли без потерь.