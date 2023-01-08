Россияне в очередной раз обстреляли Никопольщину: под атакой две общины района

Об этом проинформировал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграммах.

Ночью 8 января захватчики ударили по Никопольщине: под огнем тяжелой артиллерии дважды оказались Мировская и Красногригорьевская общины.

По данным главы ОВА, туда прилетели ориентировочно 15 снарядов, люди невредимы. Работники ГСЧС проводят обследование пораженных территорий.

"В других районах сирена несколько раз предупреждала об опасности. Но обошлось без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", - написал Валентин Резниченко.

Напомним, в ночь на 8 января россияне нанесли 7 ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке, также под атакой оказались Курахово и пгт Кураховка.

В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области: глава ОВА Олег Синегубов сообщил о 2 "прилетах" в Мерефе.

Тогда же россияне били по окрестностям Запорожья.

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