Россияне в очередной раз обстреляли Никопольщину: на 3 громады направлено более 60 снарядов
В ночь на 24 декабря оккупанты направили по Никопольщине 60 снарядов, под вражеским огнем оказались Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская громады
Об этом в телеграме сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Отмечается, что в ночь на 24 декабря оккупанты выпустили более 60 снарядов по Никопольскому району. Обстрелы производились из "градов", "ураганов" и тяжелой артиллерии.
Под вражеским огнем оказались Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская громады. По предварительным данным люди не пострадали.
"В Марганце повреждены гаражи и авто промышленного предприятия и имущество садового общества. В других громадах побиты линии электропередач. Последствия ударов еще уточняются", - сказал Валентин Резниченко.
- Напомним, в утренней сводке Генштаба отчитывались, что 23 декабря оккупанты нанесли по Украине 3 ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершили 62 обстрела из РСЗО.
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