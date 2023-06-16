Россияне в очередной раз обстреляли Никополь на Днепропетровщине: погиб мужчина, одна женщина ранена
Российские оккупанты в пятницу, 16 июня, в очередной раз обстреливали Никополь Днепропетровской области. В результате атаки погиб мужчина, одна женщина получила ранения
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Отмечается, что в течение дня россияне обстреляли Никополь несколько раз, били по городу тяжелой артиллерией.
Фото: Сергей Лысак
В результате атаки повреждены 17 частных домов и 16 хозяйственных построек. Разбиты 3 газопровода и линия электропередачи. Погиб 81-летний мужчина, 78-летняя женщина получила осколочные ранения.
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