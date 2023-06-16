Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Отмечается, что в течение дня россияне обстреляли Никополь несколько раз, били по городу тяжелой артиллерией.

Фото: Сергей Лысак

В результате атаки повреждены 17 частных домов и 16 хозяйственных построек. Разбиты 3 газопровода и линия электропередачи. Погиб 81-летний мужчина, 78-летняя женщина получила осколочные ранения.