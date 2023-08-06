Россияне в очередной раз обстреляли Херсонщину: ранены два человека
В результате российского обстрела села Никольское, расположенного в Херсонской области, в воскресенье, 6 августа, получили ранения двое жителей
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что оккупанты накрыли огнем населенный пункт Никольское утром 6 августа.
В результате обстрела во дворе жилого дома получили ранения два человека: женщина и 70-летний мужчина.
- Кроме того, утром воскресенья, 6 августа, российская армия ударила ракетами С-300 по Холодногорскому району города Харькова. По предварительным данным жертв среди населения нет.
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