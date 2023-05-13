Россияне в очередной раз обстреляли из "смерчей" Константиновку: среди погибших и раненых есть 15-летние дети
В субботу, 13 мая, оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли Константиновку Донецкой области. Погибли два жителя, в том числе 15-летняя девушка
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"Десять человек получили ранения разной степени тяжести - среди них двое подростков 15 и 16 лет. Они доставлены в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи. Повреждены и разрушены многоэтажные и частные дома, АЗС, аптека и магазины", - говорится в сообщении.
В результате атаки окупантов на населенный пункт погибли двое жителей, в том числе 15-летняя девушка.
По предварительным данным, оккупанты обстреляли город из реактивной системы залпового огня "Смерч".
- В четверг, 11 мая, по состоянию на около 22:00 в результате российских обстрелов были ранены 11 человек и убита одна пожилая женщина.
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