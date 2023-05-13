Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Десять человек получили ранения разной степени тяжести - среди них двое подростков 15 и 16 лет. Они доставлены в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи. Повреждены и разрушены многоэтажные и частные дома, АЗС, аптека и магазины", - говорится в сообщении.

В результате атаки окупантов на населенный пункт погибли двое жителей, в том числе 15-летняя девушка.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли город из реактивной системы залпового огня "Смерч".