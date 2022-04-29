Россияне в очередной раз обстреляли из "градов" села на Днепропетровщине, повреждены хозяйственные здания
Утром 29 апреля оккупанты обстреляли из "градов" Большую Костромку и Марьянское на Днепропетровщине, повредив хозяйственные постройки, предварительно пострадавших нет
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
По его словам, ночь на Днепропетровщине прошла более-менее спокойно. Однако утром россияне открыли огонь по Костромке и Марьянскому.
"Утром оккупанты снова обстреляли из "Градов" Великую Костромку и Марьянское. Задело хозяйственные здания. Предварительно, люди не пострадали. Но еще уточняем", - отметил он.
- 28 апреля россияне также из "градов" обстреляли Великую Костромку, повредив жилые дома и убив человека.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.67Продажа 33.81
- Актуальное
- Важное