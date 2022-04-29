Россияне в очередной раз обстреляли из "градов" села на Днепропетровщине, повреждены хозяйственные здания

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .



По его словам, ночь на Днепропетровщине прошла более-менее спокойно. Однако утром россияне открыли огонь по Костромке и Марьянскому.



"Утром оккупанты снова обстреляли из "Градов" Великую Костромку и Марьянское. Задело хозяйственные здания. Предварительно, люди не пострадали. Но еще уточняем", - отметил он.

28 апреля россияне также из "градов" обстреляли Великую Костромку, повредив жилые дома и убив человека.

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