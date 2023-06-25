Россияне в очередной раз били по Херсонщине: среди раненых есть беременная
Российские оккупанты 25 июня снова обстреляли Херсонскую область. В результате атак ранения получили три человека, в том числе беременная женщина
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация и глава Бериславской РВА Владимир Литвинов.
Отмечается, что враг нанес удар по поселку Антоновка. В результате атаки ранение получил 29-летний мужчина. Известно, что ему оказана необходимая помощь.
Также под огнем оказалась деревня Бургунка. Отмечается, что с тяжелыми ранениями госпитализирован мужчина. Под эти обстрелы также попала и беременная женщина. Сейчас медики оказывают помощь будущей матери, чтобы предотвратить преждевременные роды.
Кроме того, россияне снова сбросили авиационные бомбы на поселок Козацкое и село Веселое. Там обошлось без пострадавших.
Как отмечает Литвинов, под обстрелом оказалась Бериславская громада, а именно село Бургунка.
"Армия РФ нанесла удар из артиллерии по жилым домам поселка, в результате чего повреждены здания и хозяйственные постройки жителей. Один мужчина получил ранение, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу", - отметил председатель.
- Россияне в ночь на 25 июня 59 раз обстреляли Херсонщину и ударили по пригороду Запорожья, в результате чего пять человек получили ранения. Утром оккупанты убили мужчину в Херсоне.
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