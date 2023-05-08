Россияне в ночь на 9 мая могут пытаться масштабно атаковать Киев ракетами, - военный эксперт Свитан
Роман Свитан, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор отметил, что сегодня ночью нужно быть предельно осторожными киевлянам и жителям всей Украины, потому что вражеские ракеты с дальностью свыше 2000 км могут достать до любого места
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Киев для россиян - знаковый город, поэтому они будут пытаться как минимум его поджечь, чтобы показать своему внутреннему потребителю хоть какую-то для них "положительную победу". Противнику не удался удар, который планировался в РФ ракетой "Кинжал" по Верховной Раде, 4 мая в 2:30 наша ПВО сбила эту ракету над Киевщиной, а за сутки, 3 мая, тоже в 2:30 было инсценировка удара по куполу Кремля. Люди, инсценировавшие удар по кремлевскому куполу, участвовали и в попытке ударить "Кинжалом" именно по Верховной Раде.Это у них не получилось, поэтому в РФ пытаются перекрыть какими-то механизмами негатив после "атаки" на Кремль", - пояснил военный эксперт.
Роман Свитан добавил, что именно поэтому все "шахеды" и идут на Киев, потому что противник не выполнил свою задачу.
"Следующая вражеская атака, скорее всего, будет этой ночью. Враг попытается широкомасштабной атакой крылатых ракет достать все-таки Киев. У противника готовы Ту-95, Ту-165, остались около 50 ракет Х-101 и Х-555, также россияне могут добавить ракеты другого уровня для создания массированной атаки. Сегодня ночью нужно быть предельно осторожным Киеву и всей Украине, потому что ракеты с дальностью более 2000 км могут достать до любого места", - предупредил Свитан.
- 8 мая ночью украинская ПВО сбила 35 "шахедов" над Киевщиной, 5 человек травмированы
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.26
Покупка 37.26Продажа 37.83
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное