Россияне в нескольких километрах от Авдеевки, - военкор Еспресо Бакуменко

Об этом в эфире заявил военный корреспондент Еспресо Виталий Бакуменко.

"О гуманитарной ситуации: сейчас сложно, что-то меняется. С весны в Авдеевке очень плохо с водой и электричеством – нет ничего, ничего не работает", – рассказал он.

Бакуменко сказал, что гуманитарная ситуация здесь стабильно плохая, но военная ситуация здесь гораздо хуже.

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"Россияне продавливают Силы обороны и сейчас ведутся бои. Утром где-то в окрестностях Авдеевки постоянно что-то тяжелое падает. Мины, артиллерию слышим и также слышим стрелковое оружие, пулеметы. Это свидетельствует о том, что россияне уже очень близко к городу. Военные говорят, что это примерно 2-3 км до города. Атакуют со стороны Опытного, Водяного, Песков - подходят к Авдеевке с юга и пытаются штурмовать. Бои очень интенсивные, я такого не помню - чтобы я слышал и тяжелое вооружение, и стрелковое оружие, все это почти непрерывно. Военные говорят, что недавно танк три дня работал по городу", - отметил военкор.