Россияне в Мариуполе пытаются взыскать годовые "долги" за коммуналку, - Андрющенко
Россияне во временном оккупированном Мариуполе ввели оплату коммунальных услуг и пытаются ее взыскать почти за год
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Еспресо.
"В Мариуполе тема номер один, которая обсуждается несколько дней - то, что оккупанты ввели оплату коммунальных услуг и пытаются ее взыскать почти за год. Начисляют безумные долги за электричество и за газ. За что платить - непонятно. Такой резонанс в городе возник" , – сказал он.
Андрющенко рассказал, откуда в городе коммунальные услуги.
"Есть часть веток электричества, которые идут из нашего Новоазовска. Какое там электричество - наше или их, не скажу. Часть - это наше электричество из Бердянска, Энергодара. Такая же ситуация с газом. По меньшей мере, 50 на 50 - наши и российские ресурсы. Но деньги за это собирают оккупанты - к украинским поставщикам это не имеет никакого отношения. Плата к нашим поставщикам не заходит", - подытожил советник мэра.
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