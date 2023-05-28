Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Еспресо.

"В Мариуполе тема номер один, которая обсуждается несколько дней - то, что оккупанты ввели оплату коммунальных услуг и пытаются ее взыскать почти за год. Начисляют безумные долги за электричество и за газ. За что платить - непонятно. Такой резонанс в городе возник" , – сказал он.

Андрющенко рассказал, откуда в городе коммунальные услуги.

"Есть часть веток электричества, которые идут из нашего Новоазовска. Какое там электричество - наше или их, не скажу. Часть - это наше электричество из Бердянска, Энергодара. Такая же ситуация с газом. По меньшей мере, 50 на 50 - наши и российские ресурсы. Но деньги за это собирают оккупанты - к украинским поставщикам это не имеет никакого отношения. Плата к нашим поставщикам не заходит", - подытожил советник мэра.