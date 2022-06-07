Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Украине есть театр боевых действий, который ведется равномерно. Между собой мы говорим, какие удары мы получаем и какие несем потери. Однако я всегда говорил, что нужно быть готовым к возобновлению наступления россиян на любом направлении. Или это может быть масштабное наступление россиян, как это было 24 февраля, или может быть попытка высадки десанта в Одессе. То есть, есть угрозы, которые россияне уже воплотили, а есть, которые еще могут быть воплощены. Поэтому готовиться мы должны к любому развитию событий", - пояснил Кабакаев.

Кабакаев подчеркнул, что готовиться нужно не только армии, но и украинцам.

"Готовиться к возможному повторному наступлению россиян должна не только армия, но и гражданские люди. Все прекрасно видели, что творят солдаты и офицеры российской армии. Они насиловали и расстреливали гражданских людей. Поэтому, я считаю, что повторное наступление россиян на всю территорию Украины вполне возможное. Все должны быть готовы к этому. Это очень важно. Нужно знать и готовиться к тому, что нам снова придется покинуть наши дома. Нужно быть готовым к тому, что Путин может отдать приказ снова наступать на Киев и Одессу", - добавил Кабакаев. .

28 мая российский оппозиционер Михаил Ходорковский призвал Запад обеспечить Украину тяжелым вооружением, чтобы окончательно разрушить планы Кремля по захвату Киева.

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заявил, что угроза повторного наступления россиян на столицу не исчезла

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