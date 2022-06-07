Россияне в любой момент могут возобновить наступление на Киев и Одессу, - боец ВСУ Семен Кабакаев
Боец ВСУ Семен Кабакаев считает, что Путин может в любой момент отдать приказ снова наступать на Киев и Одессу
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В Украине есть театр боевых действий, который ведется равномерно. Между собой мы говорим, какие удары мы получаем и какие несем потери. Однако я всегда говорил, что нужно быть готовым к возобновлению наступления россиян на любом направлении. Или это может быть масштабное наступление россиян, как это было 24 февраля, или может быть попытка высадки десанта в Одессе. То есть, есть угрозы, которые россияне уже воплотили, а есть, которые еще могут быть воплощены. Поэтому готовиться мы должны к любому развитию событий", - пояснил Кабакаев.
Кабакаев подчеркнул, что готовиться нужно не только армии, но и украинцам.
"Готовиться к возможному повторному наступлению россиян должна не только армия, но и гражданские люди. Все прекрасно видели, что творят солдаты и офицеры российской армии. Они насиловали и расстреливали гражданских людей. Поэтому, я считаю, что повторное наступление россиян на всю территорию Украины вполне возможное. Все должны быть готовы к этому. Это очень важно. Нужно знать и готовиться к тому, что нам снова придется покинуть наши дома. Нужно быть готовым к тому, что Путин может отдать приказ снова наступать на Киев и Одессу", - добавил Кабакаев. .
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