Россияне в Луганской области закрывают города, гражданские не имеют доступа к больницам и сети
На временно оккупированной территории Луганской области россияне закрывают некоторые города для въезда и выезда из них, а местные жители не имеют доступа к больницам и сети
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он утверждал, что гражданские жители на территории временно оккупированной Луганской области не имеют доступа к медицине: больницы стали военными госпиталями для захватчиков, кроме того, россияне развернули там собственные казармы.
"Чтобы люди не могли сообщать информацию "наружу", рашисты продолжают закрывать города, а связь и интернет так и не появились в населенных пунктах, близких к линии фронта. Чтобы связаться с родными нужно ехать звонить по телефону вглубь области", – рассказал председатель ОВА.
- Напомним, ранее Генштаб отчитывался , что в Рубежном Луганской области враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением: военнослужащие оккупационных войск расселяются на первом и втором этажах, а выше оставляют проживать гражданских людей.
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