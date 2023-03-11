Россияне в Луганской области закрывают города, гражданские не имеют доступа к больницам и сети

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он утверждал, что гражданские жители на территории временно оккупированной Луганской области не имеют доступа к медицине: больницы стали военными госпиталями для захватчиков, кроме того, россияне развернули там собственные казармы.

"Чтобы люди не могли сообщать информацию "наружу", рашисты продолжают закрывать города, а связь и интернет так и не появились в населенных пунктах, близких к линии фронта. Чтобы связаться с родными нужно ехать звонить по телефону вглубь области", – рассказал председатель ОВА.