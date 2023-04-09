Россияне в Луганской области вывозят в неизвестном направлении местных, подозреваемых в поддержке Украины, - Генштаб
Во временно оккупированном Старобельске на Луганщине россияне организуют обыски домов подозреваемых в поддержке Украины граждан, после чего вывозят их в неизвестном направлении без дальнейшего возвращения
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 9 апреля.
"Не прекращаются случаи насильственного похищения гражданского населения российскими захватчиками на временно занятых территориях Украины. В частности, в Старобельске Луганской области, российские оккупационные войска организуют обыски мест жительства подозреваемых в поддержке Украины граждан и вывозят людей в неизвестном направлении, без возвращения". в сообщении.
Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 4 ЗРК, 11 районов сосредоточения и 5 станций радиоэлектронной борьбы противника
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.
В свою очередь авиация ВСУ за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Враг за день совершил 10 обстрелов с РСЗО, а также нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара
Также, 2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, погибли и ранены среди гражданских граждан, разрушены и повреждены жилые здания.
Еще 2 ракеты из ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток Силами обороны было отражено более 40 вражеских атак.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Ясная Поляна Черниговской области; Волфине, Запсилье и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Милово, Большой Бурлук и Тополя на Харьковщине.
В других направлениях ситуация такова:
- На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.
- На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Колодязи, Торское, Северское, Спорное и Берестово Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения сил обороны отразили около 20 вражеских атак на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора и Дружба Донецкой области.
- На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Северного и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
- В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Обстрелял, в частности, Времивку, Новополье Донецкой области; Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпилское, Белогорье Запорожской области; Веселое, Бургунко, Ивановку, Антоновку, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.
Российская боевая авиация в воскресенье, 9 апреля 2023 года, нанесла удар по автомобильному мосту через реку Судость между селами Гремяч и Колос Новгород-Северской общины Черниговской области. Вражеская пропаганда объяснила это необходимостью препятствования украинским диверсантам.
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