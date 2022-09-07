Россияне в Курахово разрушили школу и ударили по промышленному объекту, - представитель Донецкой ОВА Игнатченко
Российские войска в Курахово Донецкой области разрушили школу – там был гуманитарный центр
Об этом в эфире Эспрессо рассказала представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.
"Сегодня россияне били по тем городам, которые находятся в относительной удаленности от линии фронта, в частности это Славянск и Краматорск. В Краматорске они "освободили" людей от отделения психиатрической больницы, а в Славянске ударили по одному из филиалов школы и по многоэтажки. Сейчас спасатели разбирают завалы", - сказала она.
Игнатченко добавила, что россияне дважды обстреляли пункт Курахово.
"Вчера там рашисты разрушили местную школу. Там не было военных, там был центр предоставления
гуманитарной помощи людям и сегодня они тоже ударили по городу и нанесли определенные разрушения промышленным объектам", - подытожила представительница.
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