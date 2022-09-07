English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россияне в Курахово разрушили школу и ударили по промышленному объекту, - представитель Донецкой ОВА Игнатченко
Эксклюзив

Россияне в Курахово разрушили школу и ударили по промышленному объекту, - представитель Донецкой ОВА Игнатченко

7 сентября, 2022 среда
15:24
война с Россией

Российские войска в Курахово Донецкой области разрушили школу – там был гуманитарный центр

Об этом в эфире Эспрессо рассказала представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

"Сегодня россияне били по тем городам, которые находятся в относительной удаленности от линии фронта, в частности это Славянск и Краматорск. В Краматорске они "освободили" людей от отделения психиатрической больницы, а в Славянске ударили по одному из филиалов школы и по многоэтажки. Сейчас спасатели разбирают завалы", - сказала она.

Игнатченко добавила, что россияне дважды обстреляли пункт Курахово.

"Вчера там рашисты разрушили местную школу. Там не было военных, там был центр предоставления
гуманитарной помощи людям и сегодня они тоже ударили по городу и нанесли определенные разрушения промышленным объектам", - подытожила представительница.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Донетчина
Военные новости
Война на Донбассе
Читайте также:
6 сентября, 2022 вторник
"РФ должна защищать и развивать идеалы "русского мира": Путин утвердил новую внешнеполитическую доктрину
США та Китай
6 сентября, 2022 вторник
Байден встретится с Си Цзиньпином на саммите G20 при одном условии
5 сентября, 2022 понедельник
Климкин объяснил, о чем сигнализирует синхронное увольнение послов США и ЕС в России
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.68
    Покупка 39.68
    Продажа 40.52
  • EUR
    Покупка 39.23
    Продажа 40.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
7 сентября
16:51
Пентагон
США готовят план поддержки украинской армии в долгосрочной перспективе - CNN
16:47
Пограничники показали, как в Черниговской области сбили вражеский дрон с записями позиций РФ
16:41
"Российское государство занимается ядерным терроризмом": Верещук призвала эвакуироваться жителей временно оккупированных территорий вблизи ЗАЭС
16:40
Залужный предположил, что Россия может снова атаковать Киев
16:30
Украинские десантники показали, как сбили два российских штурмовика Су-25
16:29
Зеленский наградил разведчиков в день их профессионального праздника
16:20
Эксклюзив
Россия проиграла энергетическую войну с Западом, - экс-министр топлива и энергетики Украины Плачков
16:19
Залужный подтвердил ракетные удары ВСУ по авиабазам в Крыму
16:16
Бердянская колония и школа в Херсонской области стали очередными пунктами "фильтрации" оккупантов, - омбудсмен Лубинец
16:01
Лиз Трасс
"С радостью принимаю приглашение": Лиз Трасс готова в скором времени посетить Украину
15:56
"За свободу мысли": украинский народ и Зеленского номинировали на премию Сахарова
15:40
Букеровская премия объявила краткий список произведений, претендующих на награду в 2022 году
15:40
"Промежутки между провокациями становятся все короче": мэр Энергодара о новых обстрелах города
15:34
ВСУ показали, как из "бука" сбили российский ударный вертолет на Херсонщине
15:32
Эксклюзив
Оккупанты погибают в промышленных масштабах на украинской земле, - офицер ВСУ Прозапас
15:27
В Польше не исключают войну с Россией в ближайшие годы
15:17
Эксклюзив
Мобилизация не поможет России. У Путина нечем усилить армию, - генерал-майор СБУ Ягун
15:17
Обновлено
Оккупанты обстреляли Славянск: ударили по школам и жилым домам, под завалами могут быть люди
15:15
Рада приняла новую редакцию закона о НАБУ. Реакция депутатов и антикоррупционеров
15:13
Обновлено
Добровольный военный учет женщин был отложен. Подробности
15:04
Иностранные справки об обучении школьников за границей будут действительны в Украине - МОН
15:04
Украина нанесла по оккупантам более 2,4 тыс. групповых авиаударов за время полномасштабного вторжения РФ
15:02
"Росгвардия занимается безопасностью": Путин признал присутствие российских войск на ЗАЭС
14:57
Украинский благотворительный NFT-проект объявил конкурс работ о полномасштабном вторжении России в Украину
14:40
РФ распространила фейк о перехвате "байрактара": в СНБО опровергли информацию
14:33
Эксклюзив
Донецк ближе Херсона. Контрнаступление ВСУ может стать сюрпризом для россиян, - генерал-майор СБУ Ягун
14:31
"Нельзя делать паузы": Литва отправила Украине 105-миллиметровые гаубицы
14:18
В течение дня возможны звуки взрывов: в Киевской области проводят обучение саперов
14:14
Эксклюзив
Трегубов
Вариант перемещения войны в Крым более вероятен, чем продвижение ВСУ на Донбассе, - офицер ВСУ Трегубов
14:12
На фото Владимир Зеленский
"Гордимся и благодарим": Зеленский поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником
14:04
Еврокомиссия предложила выделить 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине
14:01
Эксклюзив
Основной логистический маршрут: ВСУ стараются взять под огневой контроль дорогу Волчанск – Великий Бурлук – Купянск – Изюм, – военный эксперт Коваленко
14:00
Обновлено
В Борисполе произошел пожар в районе вокзала, мэр отметил отсутствие диверсии или обстрела
13:42
"Это возможно только при полном возвращении ЗАЭС под контроль Украины": Минэнерго о выполнении рекомендаций МАГАТЭ
13:31
В Мариуполе не менее 20% горожан живут в разрушенных россиянами домах, – Андрющенко
13:30
Украина - Словения: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ по волейболу
13:30
Зеленский издал указ о Дне военной разведки Украины
13:28
хакер
Власть Японии подозревает российскую группу хакеров Killnet в DDoS-атаке на правительственные сайты страны
13:19
Роджер Вотерс
Зеленская ответила Уотерсу из Pink Floyd по поводу "гражданской войны" на Востоке Украины и "мира" с Россией
13:15
Эксклюзив
Россияне бегут не из-за страха, а из-за профессиональной работы ВСУ, - офицер движения Сопротивления "Свободная Украина" Воля
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV