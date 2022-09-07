Об этом в эфире Эспрессо рассказала представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

"Сегодня россияне били по тем городам, которые находятся в относительной удаленности от линии фронта, в частности это Славянск и Краматорск. В Краматорске они "освободили" людей от отделения психиатрической больницы, а в Славянске ударили по одному из филиалов школы и по многоэтажки. Сейчас спасатели разбирают завалы", - сказала она.

Игнатченко добавила, что россияне дважды обстреляли пункт Курахово.

"Вчера там рашисты разрушили местную школу. Там не было военных, там был центр предоставления

гуманитарной помощи людям и сегодня они тоже ударили по городу и нанесли определенные разрушения промышленным объектам", - подытожила представительница.