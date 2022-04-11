Россияне в Крыму распространяют информацию о возможном продвижении ВСУ на полуостров, - Генштаб

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на Facebook.



Там подчеркнули, что враг не отказывается от планов полного захвата территории Донецкой и Луганской областей.



"На Слобожанском направлении противник продолжает частично блокировать город Харьков, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. В районе города Изюм оккупанты пытаются удержать рубежи, которые были захвачены ранее", - говорится в сообщении.



В Генштабе добавляют, что на Донецком и Таврическом направлениях враг пытался штурмовать город Северодонецк, но не имел успеха.



"При обстреле Попасной применил тактический ракетный комплекс "Точка-У". Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели. В городе Мариуполь противник проводит штурмовые действия в отдельных районах города", - заявили в ГШ.



На Южнобужском направлении захватчики пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области.



"В подразделениях противника наблюдаются единичные случаи дезертирства. Оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей Херсона и области. Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней, где приводится искаженная информация о ходе боевых действий, собственное обоснование так называемой специальной операции оккупантов, навязывающих гражданам Украины оформление социальных выплат, в частности пенсий в соответствии с нормами и правилами установленными в РФ, осуществляют распространение информации о российских телеграмм-каналах, в которых распространяется якобы "достоверная" информация", - говорится в сообщении.



В Генштабе добавили, что на временно занятых территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из мобилизованных жителей ОРДЛО.



"С целью оперативного пополнения потерь подразделений своих войск оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет. Военнослужащие вооруженных сил РФ проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы", - в сообщении.



В ГШ отмечают, что в Алчевске, с началом боевых действий, среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу в Донецке с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших.



"Среди личного состава оккупационных подразделений на временно оккупированной территории АР Крым распространяется информация, что Вооруженные Силы Украины планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью развития успеха и захода на Крымский полуостров", - говорится в строительстве.