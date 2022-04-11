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Россияне в Крыму распространяют информацию о возможном продвижении ВСУ на полуостров, - Генштаб

11 апреля, 2022 понедельник
19:37
война с Россией Крым – это Украина

В армии РФ в оккупированном Крыму распространяется информация, что ВСУ планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью захода на Крымский полуостров

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на Facebook.

Там подчеркнули, что враг не отказывается от планов полного захвата территории Донецкой и Луганской областей.

"На Слобожанском направлении противник продолжает частично блокировать город Харьков, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. В районе города Изюм оккупанты пытаются удержать рубежи, которые были захвачены ранее", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что на Донецком и Таврическом направлениях враг пытался штурмовать город Северодонецк, но не имел успеха.

"При обстреле Попасной применил тактический ракетный комплекс "Точка-У". Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели. В городе Мариуполь противник проводит штурмовые действия в отдельных районах города", - заявили в ГШ.

На Южнобужском направлении захватчики пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области.

"В подразделениях противника наблюдаются единичные случаи дезертирства. Оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей Херсона и области. Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней, где приводится искаженная информация о ходе боевых действий, собственное обоснование так называемой специальной операции оккупантов, навязывающих гражданам Украины оформление социальных выплат, в частности пенсий в соответствии с нормами и правилами установленными в РФ, осуществляют распространение информации о российских телеграмм-каналах, в которых распространяется якобы "достоверная" информация", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что на временно занятых территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из мобилизованных жителей ОРДЛО.

"С целью оперативного пополнения потерь подразделений своих войск оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет. Военнослужащие вооруженных сил РФ проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы", - в сообщении.

В ГШ отмечают, что в Алчевске, с началом боевых действий, среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу в Донецке с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших.

"Среди личного состава оккупационных подразделений на временно оккупированной территории АР Крым распространяется информация, что Вооруженные Силы Украины планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью развития успеха и захода на Крымский полуостров", - говорится в строительстве.

Харькв
Генштаб
ОРДЛО
Запорожская область
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