Об этом в эфире Эспрессо сказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

"Мы в эти дни собирали информацию в Крыму и они немного успокоились. Россияне продолжают жить в Крыму и уверены в том, что их будут защищать ВС РФ. Они уверены, что российское ПВО работает хорошо. Говорить о том, что они массово уезжают из Крыма – это неправильно", – рассказал он.

По его мнению, сейчас ВСУ нужно активизировать такие события, которые будут их запугивать.

"У них нет информации о происходящем на материковой части Украины, в частности, относительно успехов ВСУ. Они запрещают давать информацию о событиях в Украине о происходящем на самом деле. С другой стороны, они запрещают СМИ в Крыму предоставлять информацию о взрывах на военных объектах. Большинство крымчан получают информацию с помощью телевидения. Многие россияне в Крыму сейчас успокоились и уезжать из Крыма пока они особо не планируют. Надо больше информировать там людей", - подытожил Бариев.