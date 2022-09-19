Россияне в Крыму немного успокоились из-за нехватки информации о войне, - член Меджлиса Бариев
У россиян в оккупированном Крыму за неимением информации об успехах Вооруженных сил Украины снизился уровень паники и они уже не собираются массового покидать полуостров
Об этом в эфире Эспрессо сказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.
"Мы в эти дни собирали информацию в Крыму и они немного успокоились. Россияне продолжают жить в Крыму и уверены в том, что их будут защищать ВС РФ. Они уверены, что российское ПВО работает хорошо. Говорить о том, что они массово уезжают из Крыма – это неправильно", – рассказал он.
По его мнению, сейчас ВСУ нужно активизировать такие события, которые будут их запугивать.
"У них нет информации о происходящем на материковой части Украины, в частности, относительно успехов ВСУ. Они запрещают давать информацию о событиях в Украине о происходящем на самом деле. С другой стороны, они запрещают СМИ в Крыму предоставлять информацию о взрывах на военных объектах. Большинство крымчан получают информацию с помощью телевидения. Многие россияне в Крыму сейчас успокоились и уезжать из Крыма пока они особо не планируют. Надо больше информировать там людей", - подытожил Бариев.
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