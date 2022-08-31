Россияне в Крыму начали хоронить военные склады на свинофермах и в местах хранения угля, - член Меджлиса Бариев
Россияне в оккупированном Крыму начали размещать военные склады и склады оружия на базе складов с углем или свинофермах, чтобы запутать украинское войско
Об этом в эфире Еспресо сказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.
"В Крыму повышается протестный потенциал. Многие проукраинские граждане поддерживают "хлопок", который проводится в Крыму и по нашим подсчетам, 43 "хлопка" было в Крыму в разных городах", - отметил он.
По данным Бариева, оккупационные власти запрещают подконтрольным СМИ информировать о взрывах на военных объектах.
"Оккупанты начали размещать свои военные склады и склады оружия на базе складов с углем или свинофермах. Это делают, чтобы ВСУ не располагали информацией о местах хранения оружия", - подытожил член Меджлиса.
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