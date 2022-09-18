Россияне в Херсонской области выселяют гражданское население из собственных жилищ

Об этом в оперативной сводке Генштаба сообщил спикер Александр Штупун.

"За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 28 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины", – говорится в сообщении.

Пострадала инфраструктура более 30-ти населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Двухлетняя, Каменка, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка, Высокополье и Николаев.

"Враг ударил по гражданским объектам в окрестностях Запорожья, а также по городам Чугуев и Краматорск, где есть жертвы среди гражданского населения. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – сообщил Штупун.

На временно оккупированной территории Херсонщины оккупанты продолжают противоправные действия в отношении мирного населения.

"Поступает информация о массовом выселении жителей из их частных домов в Приозерном и Трифоновке. В районе населенного пункта Чонгар военнослужащие оккупационных войск, под угрозами убийства, заставляют местное население участвовать в фортификационном оборудовании позиций", - сообщили в генеральном штабе.

Напомним, Генштаб также сообщил , что ВСУ поразили более 200 объектов оккупантов и у россиян значительные потери личного состава.

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