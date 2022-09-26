Об этом в эфире Еспресо заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Скорее всего, в Херсонской области принудительная мобилизация тоже будет. Оккупационные власти уже объявили о создании "добровольческого" батальона. Мы все прекрасно понимаем, что он добровольческим не будет. Это будет принуждение и они уже ограничили выезд мужчин в возрасте 18-35 лет за пределы Херсонской области. Понятно, что это все подготовка к принудительной мобилизации", – отметил он.

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