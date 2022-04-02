Россияне в Херсонской области перешли к новому этапу: пытаются создавать оккупационные администрации, - украинец о ситуации на Юге
Глава Комитета избирателей Украины в Херсонской области Дементий Белый рассказал, что на Херсонщине российские оккупанты перешли к новому этапу: пытаются создавать оккупационные администрации
Чиновник поделился информацией в эфире Еспресо.TV.
"На Херсонщине российские оккупационные власти перешли к новому этапу: они пытаются создавать так называемые оккупационные гражданские или гражданские администрации. Впервые это произошло в Каховке. Вчера вооруженные решисты вошли в помещение городского совета Каховки и представили нового гауляйтера - депутата областного совета прошлого созыва блока "Павла Филипчука", - отметил Белый.
Глава Комитета избирателей Украины в Херсонской области добавил, что российские кафиры задерживают, допрашивают и пытаются склонить к сотрудничеству руководителей органов местного самоуправления по всей Херсонской области.
"Вчера стало известно, что был задержан городской голова Таврийска Николай Ризак. Оккупанты задержали его за отказ раздавать гуманитарную помощь и организацию проукраинских митингов в городе Таврийск. Россияне продолжают задерживать мирных херсонцев. Недавно на допросы были вызваны два священника. Один из них - один из них. УПЦ исчез. Несколько дней назад представителя ПЦУ Сергея Чудиновича российские кафиры забрали прямо из церкви, но вечером уже отпустили. У него расспрашивали о деятельности Православной церкви Украины в Херсонской области", - отметил Дементий Белый.
- Напомним, 31 марта ВСУ освободили 11 населенных пунктов на юге нашего государства.
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