Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в telegram .

"Российские террористы обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. Произошло это в Белозерке на Херсонщине. В результате подлого обстрела ранены пять человек", - написал Тимошенко.

Он добавил, что 18 ноября на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав и Змеевка автомашина наехала на мину. Один человек погиб, один получил травмы.

18 ноября российский агрессор из РСЗО и танков ударил по жилым кварталам Херсона .

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