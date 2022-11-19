Россияне в Херсонской области обстреляли людей в очереди за хлебом, ранено 5 человек
Российские военные обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба в Белозерке Херсонской области и ранили пятерых человек
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в telegram .
"Российские террористы обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. Произошло это в Белозерке на Херсонщине. В результате подлого обстрела ранены пять человек", - написал Тимошенко.
Он добавил, что 18 ноября на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав и Змеевка автомашина наехала на мину. Один человек погиб, один получил травмы.
- 18 ноября российский агрессор из РСЗО и танков ударил по жилым кварталам Херсона .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.5
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное