Россияне в Херсоне самовольно вселяются в квартиры, оставленные украинцами
Жилье украинских граждан, покинувших Херсон, убегая от боевых действий, захватывают оккупанты – они вселяют туда свои семьи
Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Со стороны России активизировался завоз семей военнослужащих оккупационных войск в захваченные агрессором украинские населенные пункты. В частности, речь идет о городе Херсоне.
Новоприбывшие самовольно заселяют покинутые дома и квартиры украинских граждан, выехавших спасая свою жизнь после широкомасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля", – рассказала Маляр.
Она также отметила, что российские захватчики ужесточают меры по принудительной паспортизации населения захваченных ими территорий. Такие мероприятия, считают в минобороны, могут быть обусловлены желанием увеличить долю прокремлевского населения перед проведением псевдореферендумов по поводу аннексии оккупированных территорий.
- Напомним, оккупационные "власти" Херсонщины рассказывают, будто рожденные после 24 февраля дети будут автоматически получать гражданство РФ.
- 14 июня в Новой Каховке на Херсонщине оккупанты похитили супругов пенсионеров.
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