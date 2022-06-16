Россияне в Херсоне самовольно вселяются в квартиры, оставленные украинцами

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Со стороны России активизировался завоз семей военнослужащих оккупационных войск в захваченные агрессором украинские населенные пункты. В частности, речь идет о городе Херсоне.

Новоприбывшие самовольно заселяют покинутые дома и квартиры украинских граждан, выехавших спасая свою жизнь после широкомасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля", – рассказала Маляр.

Она также отметила, что российские захватчики ужесточают меры по принудительной паспортизации населения захваченных ими территорий. Такие мероприятия, считают в минобороны, могут быть обусловлены желанием увеличить долю прокремлевского населения перед проведением псевдореферендумов по поводу аннексии оккупированных территорий.