Россияне в Херсоне напуганы и постоянно ищут партизан, - и.о. мэра
Российская армия в Херсоне держит в плену проукраинских активистов
Об этом в эфире Еспресо рассказала и.о. мэра Херсона и секретарь горсовета Галина Лугова.
"Очень активизировался враг. Они очень боятся, врываются в дома, выискивают постоянно партизан и проукраинских активистов. Очень многие из них сидят по подвалам, они подвергаются пыткам", - сказала Лугова.
По ее словам, данная информация подтверждена.
"Люди ежедневно ходят к местам удержания, пытаются выяснить местонахождение своих родных, близких, на что им отвечают, что таких нет, но на самом деле они там находятся и их пытают и пытаются склонить на свою сторону, к сотрудничеству. В городе наблюдается и увеличение количества блокпостов и их перемещение. Они напуганы, их количество дежурств увеличилось с 6 до 20", - подытожила и.о мэра.
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