Об этом в эфире Еспресо рассказала и.о. мэра Херсона и секретарь горсовета Галина Лугова.

"Очень активизировался враг. Они очень боятся, врываются в дома, выискивают постоянно партизан и проукраинских активистов. Очень многие из них сидят по подвалам, они подвергаются пыткам", - сказала Лугова.

По ее словам, данная информация подтверждена.

"Люди ежедневно ходят к местам удержания, пытаются выяснить местонахождение своих родных, близких, на что им отвечают, что таких нет, но на самом деле они там находятся и их пытают и пытаются склонить на свою сторону, к сотрудничеству. В городе наблюдается и увеличение количества блокпостов и их перемещение. Они напуганы, их количество дежурств увеличилось с 6 до 20", - подытожила и.о мэра.