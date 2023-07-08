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Россияне в глубокой обороне в Херсонской области, - Гуменюк

8 июля, 2023 суббота
08:16
Война с Россией

Российские оккупанты пытаются удержать обустроенные рубежи в Херсонской области. Они также пытаются собрать информацию, откуда им ждать подтягивания сил

Об этом в эфире Еспресо заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Россияне в глубокой обороне, они пытаются удержать обустроенные рубежи, учитывая, что катастрофа, которую они устроили, смыла первый рубеж обороны. Сейчас их огневые позиции не защищены, единственной защитой является мирное население, за которым они прячутся, как за живым щитом", – сказала она.

Гуменюк добавила, что оккупанты в затопленной местности на верхних этажах многоэтажек располагают пулеметные, минометные расчеты, чтобы вести огонь.

"Также они пытаются маневрировать с помощью лодок для того, чтобы разведать намерения Сил обороны. За прошедшие сутки уничтожено 30 оккупантов, 3 лодки, 3 артиллерийские крупнокалиберные пушки, две единицы автобронетехники, один разведывательный дрон, который долетел аж до Снигуривки. Они пытаются собрать информацию, откуда им ждать подтягивания сил", - подытожила начальница пресс-центра.

  • 2 июля российские войска нанесли удары по одиннадцати областям Украины, в результате чего 11 человек получили ранения. Херсонщина подверглась 85 обстрелам, из них 9 было по Херсону. В области ранены 6 человек.
  • В понедельник, 3 июля, россияне обстреляли Сумы. В результате атаки повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Погибли два человека, 19 получили ранения.
  • Российская армия вечером 3 июля обстреляла поселок Киндейка в Херсонской области, есть раненые.
  • Утром 6 июля российские войска открыли огонь по мирным населенным пунктам Херсонской области, пострадали шесть человек .
военные силы Украины
Херсонщина
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