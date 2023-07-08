Об этом в эфире Еспресо заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Россияне в глубокой обороне, они пытаются удержать обустроенные рубежи, учитывая, что катастрофа, которую они устроили, смыла первый рубеж обороны. Сейчас их огневые позиции не защищены, единственной защитой является мирное население, за которым они прячутся, как за живым щитом", – сказала она.

Гуменюк добавила, что оккупанты в затопленной местности на верхних этажах многоэтажек располагают пулеметные, минометные расчеты, чтобы вести огонь.

"Также они пытаются маневрировать с помощью лодок для того, чтобы разведать намерения Сил обороны. За прошедшие сутки уничтожено 30 оккупантов, 3 лодки, 3 артиллерийские крупнокалиберные пушки, две единицы автобронетехники, один разведывательный дрон, который долетел аж до Снигуривки. Они пытаются собрать информацию, откуда им ждать подтягивания сил", - подытожила начальница пресс-центра.